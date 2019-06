Victor Ponta, anunț SURPRIZA: Pro Romania NU a semnat moțiunea de cenzura, dar o va vota

Victor Ponta: Parlamentarii ProRomania vor vota la vedere pentru moţiunea de cenzură, deoarece considerăm că România are nevoie de un Guvern mult mai bun decât cel actual; el spune că este pesimist în privinţa rezultatului

Liderul Pro România, Victor Ponta, a anunţat, miercuri, că parlamentarii partidului vor vota la vedere pentru adoptarea moţiunii de cenzură semnată de 173 de parlamentari, deşi nu au semnat documentul. Ponta spune că Pro România nu pot fi alături de partidele de dreapta, de care îi despart ”prea multe abordări şi mentalităţi politice”, conform News.ro.

”Acum sper că aţi înţeles toţi oamenii de bună credinţă de ce NU am semnat textul moţiunii alături de oameni de care ne despart prea multe abordări şi mentalităţi politice! Parlamentarii ProRomania vor vota la vedere PENTRU moţiunea de cenzură deoarece considerăm că România are nevoie de un Guvern mult mai bun decât cel actual, însă NU suntem şi nu putem fi alături de partidele de dreapta”,a scris, miercuri, pe Facebook, Victor Ponta.

Acesta susţine că parlamentarii Pro România îşi vor face datoria faţă de cei care i-au votat. În plus, Ponta exlică de ce a trecut moţiunea depusă în 2012 împotriva Guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

”Eu ştiu cum am reuşit să trecem moţiunea de cenzură din 27 Aprilie 2012 împotriva Guvernului MRU - am stat de vorba între patru ochi cu absolut toţi parlamentarii de atunci, explicându-le că voi fi Prim Ministru şi ce proiecte vom face împreună. În 2019, am văzut că liderii PNL şi USR au făcut doar declaraţii sforăitoare la televizor şi nicio discuţie cu alţi parlamentari - aşa că sunt pesimist asupra rezultatului!”, a mai spus Ponta.