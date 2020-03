Victor Ponta anunta in ce conditii ar putea vota IMPOTRIVA starii de urgenta: 'Nimeni din tarile afectate din Europa nu a facut asa ceva!'

Victor Ponta, liderul Pro România, anunţă că va vota în Parlament pentru aprobarea stării de urgenţă doar dacă decretul preşedintelui nu va conţine posibilitatea suspendării unor emisiuni radio sau TV.

"Starea de urgenta este prevazuta in Constitutia Romaniei art.93 si ( detaliat) in Ordonanta 1/1999 !

Avand in vedere situatia actuala de pericol pentru sanatatea publica si pentru sistemul economic - se impune decretarea starii de urgenta de catre Presedinte si voi vota PENTRU in Parlament ( in maxim 5 zile Parlamentul trebuie sa aprobe decretul prezidential) .

Daca insa se va invoca articolul 20 litera k - “ sa suspende temporar aparitia sau difuzarea unor emisiuni radio sau tv” voi vota IMPOTRIVA - pentru ca nimeni din tarile afectate din Europa ( Italia, Spania, Franta samd ) nu a facut asa ceva!

Vreau ordine , reguli si proceduri - dar nu razbunari si jocuri politice in spatele starii de urgenta!", scrie Ponta pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis va susţine o declaraţie de presă luni, 16 martie, de la ora 15.00. În cazul declarării stării de urgenţă, măsurile care pot fi luate trebuie menţionate în decretul preşedintelui. Ulterior, în termen de 5 zile de la publicarea decretului, Parlamentul trebuie să aprobe măsura în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Un asemenea vot ar putea avea loc în sistem electronic, pentru ca parlamentarii să nu fie nevoiţi să participe fizic la şedinţă.