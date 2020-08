Victor Ponta apare alaturi de Eugen Teodorovici, inaintea moțiunii de cenzura: Am facut multe lucruri bune impreuna

Liderul Pro România, Victor Ponta, se afișează cu vechiul său prieten, senatorul PSD, Eugen Teodorovici, înaintea moțiunii de cenzură.

Citește și: Jocuri de putere, înaintea moțiunii: cum mută, în culise, greii din PNL și PSD/ SURSE

”In 14 Martie 2020 am votat #IMPREUNA impotriva investirii Guvernului Orban PNL / in 31 August votam #IMPREUNA pentru motiunea de cenzura si demiterea lui Orban #din 2012 am facut multe lucruri bune IMPREUNA #faraprostiinfunctiipublice”, scrie Victor Ponta.

Din informațiile noastre, Eugen Teodorovici nu trece (încă) la Pro România, dar Victor Ponta l-a convins să voteze moțiunea de cenzură.