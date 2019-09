Victor Ponta arunca bomba: 'Rovana Plumb a pierdut la Bruxelles pe mana Vioricai Dancila'

Liderul ProRomania Victor Ponta a declarat la Digi 24, că s-au încercat negocieri în Parlamentul European pentru susținerea Rovanei Plumb, dar că discuțiile au eșuat din cauza lipsei de credibilitate a Vioricăi Dăncilă.

„S-a încercat o negociere pentru susținerea Rovanei Plumb, acum două săptămâni când a fost vorul pentru doamna Kovesi, atunci doamna Ramona Mănescu a discutat cu Dacian Cioloș, i-a zis, noi votăm pentru Kovesi și votați voi pentru Rovana Plumb, problema este că nu poți să faci înțelegeri cu doamna Dăncilă, eu am constatat-o pe pielea mea. În general oamenii politici discută lucruri dar se țin de ele. Doamna Dăncilă vorbește acum ceva, iar peste o jumătate de oră se duce și o ia Oprișan sau un alt baron la întrebări și atunci începe: 'Nu, eu nu, nu-i adevărat, eu nu am fost la emisiune, nu știu, nu cunosc', deci nu este un partener de negocieri. Ca să poți să negociezi, trebuie să ai încredere în persoana din fața ta are puterea și cuvântul de a implementa ceva. Cu Dăncilă nu ai cum să negociezi pentru că oricum nu se ține de ceea ce s-a vorbit, pentru că nu știe și nu înțelege, nu neapărat că vrea să te păcălească. Nu înțelege! Eu sunt convins că atunci când mi-a zis mie că va veni la 1 septembrie cu un guvern restructurat, nu m-a mințit. Nu știa ce înseamnă Guvern restructurat. Apoi s-a dus la CEx și i-au zis ăia, ce guvern restructurat, alooo, adică să plece oamenii noștri de acolo, nici vorbă, nu mai facem niciun guvern restructurat”, a declarat Victor Ponta.