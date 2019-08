Victor Ponta arunca in aer Coalitia: 'Doamna Dancila mi-a spus ca ii da afara pe ALDE si sa ii iau eu parlamentarii'

Victor Ponta dezvăluie că a avut discuţii cu Viorica Dăncilă despre intrarea Pro România la guvernare, în locul ALDE. Fostul premier afirmă că Viorica Dăncilă a fost de acord cu patru dintre cele cinci condiţii puse, mai puţin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru Preşedinţia României. Ponta susţine între Dăncilă şi Iohannis există un blat.

"Am construit ProRomania tocmai pentru a salva social democratia si a-i reprezenta pe toti cei care au vederi de centru stanga progresiste / si obiectivul nostru politic este o guvernare buna a tarii asa cum am reusit in 2001-2004 si 2012-2015 - realizabila doar printr-o unitate a Stangii in jurul unei echipe de profesionisti !

Vreau ca toti votantii ProRomania, PSD si Alde sa afle cine este vinovat pentru faptul ca in aceasta toamna vom avea in continuare un Guvern lamentabil, candidati care fac “blat” cu Iohannis si nu intra serios in Alegerile Prezidentiale sperand ca Iohanis si PNL ( eventual cu sprijinul UDMR) ii mai tin in functiile lor bine platite , cu elicoptere si milioane de euro subventie de la Buget!

Baronii, incompetentii si analfabetii care au confiscat conducerea PSD ( Dragnii, Dancilii, Stanestii & Co) nu pot sa inteleaga asteptarile adevarate ale votantilor de stanga , ale “poporului pesedist” / ei cred ca totul este de vanzare si totul se reduce la targuieli pe functii si avantaje pentru ei si gasca lor!

Ca s in cazul UDMR Doamna Dancila mi-a cerut si mie “sprijinul pentru ramanerea la guvernare” ; mi-a spus ca ii da afara pe ALDE si sa ii iau eu parlamentarii - si ca imi da ce ministere doresc pentru ProRomania/ a insistat sa ma vada si sa ma convinga desi am fost foarte clar ca nu cred si nu ma intereseaza ofertele ei!

Am incercat sa ii explic cu toata rabdarea ( pentru ca nu parea sa inteleaga ce se intampla si care este realitatea ) ca targuilelile gen “Piata de zarzavat din Videle” sunt inutile si ca singura varianta de sprijin din partea ProRomania este aceea in care :

1. restructureaza tot Guvernul si administratia publica

2. Vine cu un nou program de guvernare realist si eficient

3. Asigura stabilitatea si predictibilitatea economica si bugetara / renunta la ordonante de urgenta care sa modifice Codul Fiscal introducand peste noapte taxe si impozite aberante

4. Numeste oameni in Guvern pe singurul criteriu al profesionaliamului ( nu pe “pilele” si presiunile baronilor care o papusesc acum dupa disparitia lui Dragnea)

5. Renunta la candidatura proprie la Prezidentiale ( o situatie penibila si jenanta pentru orice social democrat) si stabileste impreuna cu Alde si ProRomania un candidat comun cu sanse reale de a merge in turul al doilea o alternativa serioasa pentru Iohannis si Barna

A fost rapid de acord cu punctele 1-4 (desi nu cred ca a inteles ce inseamna) si s-a suparat din cauza punctului 5 / la doua zile dupa aceasta conversatie a fugit la CEX, s-a “imbratisat” cu Stanescu - Baronul Caracalului , i-a mintit pe toti si a decis sa nu primeasca ProRomania la guvernare ( uitand sa precizeze ca tocmai ii refuzasem toate ofertele )!

Acum ii ameninta pe ALDE si face aceleasi oferte de targuiala penibila catre UDMR ( care evident se amuza de faptul ca nu au avut in 30 de ani in fata un lider PSD mai ignorant si pafarist decat D Dancila)!

Oferta mea publica de sprijin pentru cele 5 masuri de reforma ramane valabila - iar cu ProRomania vom merge mai departe pe acest drum dificil dar corect / si sunt convins ca votantii de stanga vor fi alaturi de mine ( chiar daca baronii si marionetele lor se opun)!

Anul 2019 trebuie sa duca la bun sfarsit “eliberarea” Stangii politice de “cancerul” format din Dragnea, baroni, analfabete si incompetenti / desi va fi dureros si frustrant trebuie sa pornim la un proces de reconstructie pe termen lung - care sa recladeasca in mintea romanilor increderea ca social democratia poate sa ofere din nou un proiect de dezvoltare, solidaritate si echitate prin competenta , profesionalism si decenta/ ProRomania pentru Romania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.