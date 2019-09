Victor Ponta, atac INCENDIAR la adresa lui Traian Basescu: Asta este adevarata problema

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că decizia instanței prin care se arată că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității este una cel puțin tardivă și nu folosește la nimic. Ponta consideră că Traian Băsescu a construit un adevărat sistem și prin modul în care el a acționat mulți l-au susținut să aibă două mandate de președinte, în ciuda tuturor problemelor.

”Adevarata problema in cazul “Traian Basescu” este alta - ce facem cu toti cei care au stiut cine este si ce este Basescu , si totusi l-au sustinut, s-au lasat folositi si l-au folosit atatia ani?

Art. 48 din Codul Penal : “ Complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte... fapta complicelui se pedepseste cu aceeasi pedeapsa ca si cea prevazuta pentru autor” / asa am invatat la Drept - si asta inseamna Dreptate!

Decizia unei instante prin care Basescu este declarat colaborator al Securitatii nu este despre Basescu / TOTI stiam ca a colaborat cu Securitatea ( nu doar cat a fost la Anvers) / TOTI stiam ca s-a nascut si a fost mereu un om total amoral, egocentric si egoist, fara scrupule, principii sau remuscari/ TOTI stiam ca a fost si este in stare de orice tradare sau minciuna pentru a-si atinge scopurile si a-si pastra pozitia si avantajele / TOTI stiam ca a fost demis de peste 90% dintre romani in 2012 cu toata echipa lui de complici luptand impotriva vointei si interesului poporului/ nicio surpriza pentru niciun om cu o inteligenta minima .

Problema o reprezinta cei care au stiut toate aceste adevaruri si totusi l-au sprijinit pe Basescu preferand sa nu vada realitatea sau sa gaseasca scuze penibile / totul pentru ca Basescu a luptat la un moment dat ( si doar din interes propriu) impotriva celor pe care ei ii urau - pentru ca Basescu le satisfacea lor frustrarile, ambitiile neimplinite si lacomia pe care o ascundeau ipocrit! Au fost complicii lui Basescu doar pentru ca se lupta cu PSD, cu Nastase, Geoana, Oprescu sau Ponta - si pentru ca le dadea lor ceea ce ceilalti le refuzau.

Basescu a condamnat Comunismul si Securitatea ( un fel de Dancila si Fifor condamnand azi “Regimul Liviu Dragnea”) - iar complicii lui inca il lauda cu ipocrizie pentru asta ; tocmai pentru ca au fost si ei comunisti si securisti - si Basescu a mintit pentru ei toti/ Daca avea interesul politic, Basescu ar fi condamnat orice : religia, familia, omenirea .... iar ei l-ar fi aplaudat in acelasi fel! Cei care cu adevarat au avut curaj si au refuzat sa faca pactul cu Securitatea si PCR sunt total uitati - pentru ca tot curajul lor a fost confiscat de Basescu si gasca lui de complici!

Prin condamnarea lui Basescu nu rezolvam absolut nimic - complicii lui isi vad mai departe de viata si de functiile lor ( sa dam doar exemplul unui alt colaborator dovedit al Securitatii - Mircea Dumitru - Rectorul Universitatii din Bucuresti, actual sponsor oficial pe bani multi al CNSAS )/

Si Basescu isi vede linistit de treburile lui : ne reprezinta in continuare in Parlamentul European pe zeci de mii de euro, sta in casa de la RAPPS, primeste pensie de marinar ( turnator) dar si de parlamentar ( pensie speciala) , merge cu masina SPP si este insotit de aghiotanti platiti din bani publici - si ne da lectii la televizor despre ce trebuie sa facem in Romania.

Nu simt nicio satisfactie pentru verdictul instantei ( am avut lucuri mult mai importante si pozitive de sarbatorit de ziua mea de nastere) / la fel cum nu am nicio satisfactie ca Blejnar ( pe care Basescu l-a pus sa imi faca dosar penal ) sta acum in inchisoare si , poate, se gandeste ca a fost un prost sa ii faca jocurile murdare unuia care ia acum linistit mii de euro de la Parlamentul European, de la Bugetul de Pensii si de la Bugetul de Stat ( prin subventii pentru PMP, casa de la RAPPS si plata celor de la SPP) .

Aveam 17 ani in 1989 - si nu am simtit atunci in mod direct repercusiunile Securitatii ( stateam cu familia mea la bloc, mergeam la o scoala de cartier, jucam baschet la un club de Stat si stateam la coada cu surorile mele la creveti vietnamezi si bomboane cubaneze) / ca cei mai multi dintre romani - cu exceptia unora ca Basescu, Mircea Dumitru , Tismaneanu si altii ca ei - deveniti ulterior mari luptatori anticomunisti!

Am realizat ulterior cat de mult a pierdut Romania in acei ani / si de ce nu reusim nici acum sa astupam prapastia economica, culturala si educationala dintre noi si Vestul Europei . Cat timp Basescu si complicii lui isi vad neabatuti de treaba - asa vom ramane in ciuda eforturilor noastre.”, scrie Victor Ponta.