Victor Ponta, atac INCENDIAR la adresa USR: astazi le-am dat o mica lecție. Au incercat un șantaj

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că nu s-a format o nouă alianță Pro România-PSD-UDMR în Parlament, dar respingerea introducerii pe ordinea de zi a legilor privind alegerea primarilor în două tururi și abrogarea recursului compensatoriu reprezintă o lecție pentru cei de la USR. Ponta susține că USR încearcă un șantaj la adresa PNL prin forțarea celor două legi, iar Pro România, UDMR și minoritățile au dorit să le arate că n-au majoritate fără voturile lor.

”Sa explicam / nu exista nicio Alianta PSD - PRO - UDMR - Minoritati ( toti cei care s-au abtinut azi la vot) / este doar o lectie pentru USR care, din aroganta sau din ignoranta , nu inteleg sa isi respecte electoratul si regulile democratice!

ProRomania sustine si va vota pentru

1. abrogarea recursului compensatoriu in cazul infractiunilor de violenta /

2. vom vota pentru revenirea la sistemul de alegerea a primarilor din doua tururi ( aplicabila insa, cel mai probabil, din 2024 )

3. pentru legea care interzice ocuparea functiilor publice de catre cei condamnati penal de un judecator ( nu “penalii” - ca acum “penal” este Dan Barna , iar eu care sunt achitat de judecatori astept de cativa ani scuzele celor care ma faceau “penal”)!

Vom vota aceste proiecte pentru ca asa consideram ca asteapta electoratul nostru - nu insa ca asa ne cer sau ne ameninta Barna si USR !

Azi Dan Barna si USR au venit cu aceste proiecte ca un santaj la adresa PNL in razboiul lor absurd de ocupare ( prin manipulare) a electoratului de dreapta / si PRO Romania , UDMR si Grupul Minoritatilor le-au dat o mica lectie : “nu aveti majoritate, nu folositi voturile noastre ca sa va bateti cu PNL, nu santajati PNL prin jocuri la Camera Deputatilor ”

Am facut un pas bun pentru Romania dand jos Guvernul Dancila - Arsene - Baroni PSD ( controlat de analfabeti si interlopi) / acum insa ProRomania NU va participa la jocurile de santaj intre PNL si USR arbitrate de Basescu Petrov - si nici NU vom vota niciodata ceva de frica sau sub presiune ( am rezistat la presiunea si amenintarile lui Dragnea si Dancila , PNL si USR incearca acum sa se comporte la fel dar sunt doar caraghiosi)!

Noi suntem Pro Romania si tinem doar cu Romania!”, scrie Victor Ponta.