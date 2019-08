Victor Ponta, atac INCENDIAR la Dacian Cioloș: Este prietenul lui Vladimir Putin! Va reprezenta interesele Rusiei

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că relația bună dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron va produce efecte și în România. Dacă cei doi lideri au ajuns la un acord, Macron îl va folosi inclusiv pe Dacian Cioloș pentru a pune în practică obiectivele atât în România, cât și în Uniunea Europeană.

”Vladimir Putin a fost primit ca un adevarat “prieten” de Emmanuel Macron .

Dar - se stie cum spun francezii : « Les amis de mes amis sont mes amis »/ adica Dacian Ciolos ( care zice ca e “prieten” cu Macron ) este prietenul lui Putin! Si cum Ciolos este “prieten” si sustinator al lui Dan Barna inseamna ca Barna e si el prieten cu Putin, nu?

Puteti sa ma ajutati cu orice declaratie a domnului Ciolos prin care isi spune opinia despre intalnirea Macron - Putin? Il critica sau il lauda pe Macron pentru aceasta idee? A fost prezent si a turnat in pahare, sau macar a asteptat in parcare cu “baietii” de la Security? A primit ordinele de la “Seful” ce sa faca mai departe in Parlamentul European sa nu il supere pe “Prietenul Vladimir”? Si in Romania?

Sa fim realisti - ca orice bun si disciplinat francez Ciolos o sa puna rapid in practica toate deciziile luate de domnii Macron si Putin / si la Bruxelles si la Bucuresti!

Macar sa dormim linistiti - Emmanuel si Vladimir vegheaza pentru noi ( prin omul lor Dacian)!”, scrie Victor Ponta.