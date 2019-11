Victor Ponta, atac INCENDIAR la Mihai Tudose: il AMENINȚA cu EXCLUDEREA și il acuza ca a negociat cu PSD și PNL

Liderul Pro România, Victor Ponta, are o reacție incendiară, după ce europarlamentarul Pro România, Mihai Tudose, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, că ar trebui votat Guvernul Orban. Ponta susține că Tudose a negociat, în weekend, cu PNL și săptămâna trecută cu PSD pentru o revenire în partid și îl amenință pe acesta cu excluderea din Pro România.

Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITĂ față de Victor Ponta: Noi trebuie să votăm Guvernul

”Daca va puneati intrebarea cine este “negociatorul” cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD si cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL ! Cel pentru care am muncit toti sa ajunga la Parlamentul European - si care ne-a mintit in fata pe toti ca nu merge , doar candideaza sa ajute lista ! Cel pentru care am cedat mandatul meu castigat pe lista ProRomania!

E bine ca macar separam apele / dar este greseala mea ca am lasat de la mine sa treaca toate tradarile si ticalosiile la adresa noastra! Mergem mai departe - mai putini dar fara vanzatori!