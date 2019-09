Victor Ponta, atac la Dancila și PSD: Prostia aduce și fericire uneori!

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că urgența numărul unu este învestirea unui nou Guvern, pentru că actualul este incomplet și ar lua decizii care împovărează România. Ponta consideră că ”șmecheria” încercată de PSD în Parlament și anume programarea moțiunii de cenzură pentru ziua de vineri nu va ajuta la nimic pentru că la fel a încercat și PD-L în 2012, atunci când a trecut moțiunea împotriva lui Mihai Răzvan Ungureanu.

”Adevarata problema a Romaniei este faptul ca NU avem guvern! Si ca in fiecare zi acumulam datorii de milioane , abandonam proiecte si ne batem joc de viata oamenilor , marind ( cum a fost in 2009-2010) nota de plata pentru viitor. Nu avem deloc ministri la Interne, Educatie, Energie, Mediu si Relatia cu Parlamentul / iar cei care sunt inca i functii merg in vizite caraghioase si inutilw prin tari cat mai departate de Romania!

Smecheriile pe care le tot aud si cu care se imbata cu apa rece Dancila nu rezolva fondul problemei! NU avem Guvern si nici nu o sa avem - oricate smecherii se fac cu motiunea de cenzura !