Victor Ponta, atac voalat la omul pregatit de Ciolos pentru Primaria Capitalei: 'Tot incearca sa obtina voturi speculand si manipuland tragediile'

Victor Ponta nu uită faptul că a pierdut funcţia de prim-ministru în urma tragediei din clubul Colectiv şi îi critică pe cei care au venit ulterior la putere, pentru că nu au făcut nimic pentru îmbunătăţirea sistemului. Deşi nu îi pronunţă numele, liderul Pro România îl critică în mod special pe Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii în 2016 şi actual pretendent la funcţia de primar al Capitalei din partea PLUS, partidul lui Dacian Cioloş.

"Au trecut peste 4 ani - in acest timp cativa politicieni fara inima si fara scrupule (finantati cu milioane de euro de la firme internationale ) tot incearca sa obtina voturi si pozitii publice de ministru sau primar speculand si manipuland tragediile si dramele unor oameni - dar NU au facut si nu fac nimic pentru imbunatatirea Sistemului ( care acum functioneaza mult mai rau decat in Noiembrie 2015) !

In Septembrie 2016 un roman ars a fost trimis sa moara in Bulgaria - iar Ministrul Sanatatii de atunci nu si-a dat demisia si nu a raspuns niciodata pentru acea viata pierduta!

Singura preocupare a celor care au pus mana pe Sanatatea din Romania in 2016 a fost de a trimite cat mai multi romani la tratament in Austria ( cu facturi de multe milioane de euro) !

In 2018 s-a demarat un Program care insa a fost imediat abandonat de Guvernul PNL .

Sunt convins ca Romania are nevoie de un Program Modern de interventie si tratare a acestor cazuri medicale extrem de grave - asa cum sunt convins ca Romania are nevoie sa scape de “sacalii” politici care se catara pe cadavre pentru a ajunge in pozitii publice din care sa vanda sanatatea romanilor unor firme din afara tarii!

“A fost nevoie sa moara oameni ca sa plece acest Guvern” spunea Dl Iohannis - de cati oameni mai este nevoie sa moara ca sa luam masuri?", scrie Victor Ponta pe Facebook.