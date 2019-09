Victor Ponta, avertisment pentru cei de la USR-PLUS: Tare la strigat, moale la facut!

Liderul Pro România, Victor Ponta, le transmite un mesaj celor de la USR-PLUS și arată că aceștia critică pe toată lumea, dar când vine vorba să-și asume responsabilitatea guvernării invocă condiții pentru a nu ajunge în respectiva condiție.

”1. ne-au facut cu ou si cu otet , inclusiv plangeri la DNA, ca nu am organizat bine alegerile in Diaspora ( chiar aveau dreptate ) - acum insa vedem ca ei nu sunt in stare sa isi organizeze propriile alegeri!

2. au strigat sa plec de la guvernare in 2015 ca nu mai sunt bun ( poate aveau dreptate ) - dar au venit ei cu Ciolos in 2016 si au ajuns sa spuna si prietenii lor ca “mai bine era totusi pe vremea lui Ponta” !

3. acum striga sa plece Guvernul “Dancila” ca nu e bun ( chiar au dreptate) - dar ei nu vor sa vina la guvernare decat daca se fac alegeri anticipate ( despre care stiu sigur ca nu se pot face)!