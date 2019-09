Victor Ponta, avertisment SUMBRU: 'Anul viitor NU vor mai fi bani nici macar de imprumut'. Care este singura soluție realista și cu șanse mari de succes

Liderul Pro România Victor Ponta iese la rampă cu un nou atac la adresa Guvernului Dăncilă, avertizând într-o postare pe Facebook că anul viitor nu vor mai fi bani nici măcar de împrumut. El susține că singura „soluție realistă” este o restructurare radicală a administrației publice.

„Azi NU mai sunt bani si Guvernul se imprumuta in fiecare zi / anul viitor NU vor mai fi bani nici macar de imprumut ! Ce facem?

NU sunt de acord sa taiem pensii si salarii ( asta a facut Basescu in 2010 si a gresit ) / NU sunt de acord sa marim TVA, taxe si impozite ( pentru ca distrugem exact economia privata si firmele romanesti - adica exact cei care ne tin in viata acum ) / NU mai ai ce investitii sa tai ca deja le-au taiat Dancila si Teodorovici pe toate!

Singura solutie realista si cu sanse mari de succes este o RESTRUCTURARE radicala a Administratiei Publice ( un sistem construit in 1968 de PCR si Ceausescu si inratutatit in fiecare an din 1990)!