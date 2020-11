Victor Ponta cere redeschiderea scolilor: 'Criza medicala trece intr-un an, criza economica in doi ani, dar criza educatiei va tine o generatie'

Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, consideră că închiderea şcolilor pentru o perioadă atât de lungă se va dovedi catastrofală pentru elevii din actuala generaţie, care vor deveni dependenţi de telefoane şi tablete.

Victor Ponta cere redeschiderea şcolilor şi avertizează asupra pericolului imens la care sunt supuşi copiii care riscă să piardă mai mult de un an şcolar.

„Eu azi am fost la o scoala, m-am plimbat intr-o scoala inchisa, unde toti profesorii erau daramati. Ma gandeam daca copiii mei vor trai cu telefonul in casa si nu vor sti sa-l lase.

Profesorii imi spun ca vor sa faca scoala, nu mai pot sta cu ochii in monitoare, sa nu-i vada pe elevi. Pe fiecare bancuta e geam de plexiglas, cine le plateste? Cand vad dimineata ca plec la munca si copiii mei stau in pat cu tableta… si ei sunt copii norocosi, ca stau in Bucuresti, dar 80% dintre copiii din Romania nu au acces la ele. Criza medicala va trece intr-un an. Criza economica sa zicem ca trece in doi ani. Dar criza educatiei va trece intr-o generatie. Englezii au scos deja primul studiu cu ce s-a intamplat cu copiii care nu au mers la scoala in primavara si rezultatele au fost cu 20% mai slabe. Nu am inteles cine a zis sa se inchida scolile. Toti specialistii, toti profesorii, au zis sa lase scolile deschise. Sigur, inchizi unde e focar, dar sa inchizi tot, otova.

Vreau ca copiii mei sa mearga la scoala. Nici macar obligatoriu, daca vrei sa iti protejezi copilul nu ti-l iau cu forta. Dupa 6 decembrie chiar o sa conduc miscarea parintilor impotriva guvernului. Eu sper, totusi, sa nu mai fie guvernul Orban si noul guvern sa deschida scolile. Eu cred ca Iohannis va vrea sa scoatem tara din criza. Eu m-am uitat pe programele celorlalte partide si sunt si masuri bune. Cele 5 solutii propuse de noi se pot aplica de la 1 ianuarie.”, a declarat Victor Ponta la Romania TV.