Victor Ponta contureaza un tablou de COȘMAR: de ce a fost huiduit Klaus Iohannis la Iași

Liderul Pro România, Victor Ponta, arată că în ultimii 10 ani a fost prezent de fiecare dată la Iași, pe 24 ianuarie și constată o serie de schimbări. Ponta consideră că oamenii sunt sătui de războaiele politice, nu mai cred în promisiuni și tocmai de aceea i-au huiduit pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban.

”Din 2010 si pana azi am fost prezent in fiecare an la Iasi pentru Ziua Unirii 24 Ianuarie/ cateva observatii “dupa 10 ani” :

1. Este prima data cand nimeni nu mai este dispus sa creada promisiunile goale : autostrada, Spital Regional, investitii bla bla ( si daca ar incepe azi toate proiectele , ceea ce evident nu se intampla, nu se poate vedea nimic concret mai repede de 5 ani - si oamenii nu mai au rabdare) / este o stare de blazare si nemultumire care imi spune ca in perioada urmatoare “exodul” din Moldova se va accentua dramatic