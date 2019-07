Victor Ponta critica dur Guvernul și PSD: Asta ii intereseaza doar pe liderii partidului

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că problema prezidențiabilului PSD este una care îi interesează doar pe liderii partidului și le atrage atenția foștilor colegi că oamenii sunt mai interesați de economie și dezastrul care se prefigurează.

Citește și: Adrian Țuțuianu a început să vorbească: DEZVĂLUIRI INCENDIARE despre Codrin Ștefănescu

”Exact asa!

Problema candidatului PSD la Prezidentiale ii intereseaza doar pe liderii Partidului / problema dezastrului bugetar ( care va degenera in 2020 in dezastru economic si social) ne priveste pe noi toti!

“ IT IS THE ECONOMY- STUPID”!”, scrie Victor Ponta.