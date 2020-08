Victor Ponta, cu cateva ore inainte de moțiunea de cenzura: 'Conservele securiste din PSD (Braila,Dolj &Co) s-au asigurat ca pleaca cate un parlamentar la PNL'

Victor Ponta face declarații tari înainte de moțiunea de cenzură pe care PSD a depus-o împotriva guvernului Ludovic Orban! Ponta spune că între PSD, UDMR și PNL este un blat, la fel ca la învestirea, pentru a doua oară, în martie, a lui Orban la Palatul Victoria.

Ponta își numește ”conserve securiste” foști colegi din PSD.

”Din pacate este BLAT din nou - la fel ca in Martie cand toti ( cu exceptia parlamentarilor PRO Romania) au votat acest Guvern Orban PNL 2!

PRO Romania are 24 de parlamentari ( 3 senatori si 21 deputati) / TOTI vor fi prezenti maine la motiune - TOTI vor vota PENTRU motiunea de cenzura si pentru demiterea Guvernului Orban PNL!

Dar :

1. JO NAPOT KIVANOK PNL / UDMR a facut blat cu PNL si nu va vota motiunea

2. “Conservele” securiste din PSD ( Braila, Dolj &Co) s-au asigurat insa ca pleaca cate un Parlamentar pe zi catre PNL / asa cum au ajutat la investirea Guvernului Orban 1 in Noiembrie, asa cum l-au prostit pe Ciolacu sa voteze Guvernul Orban 2 in Martie) = BLAT !!!

3. Parlamentarii de la Minoritati si neafiliati au constatat, spre uimirea lor, ca nimeni nu i-a contactat sa voteze pentru Motiune - si au inteles mesajul ca NU trebuie sa treaca!

PRO Romania ramanem in continuare sa luptam cu incompetenta si hotia PNL / cu lasitatea si compromisurile unor lideri PSD ( plus ca tradarile “conservelor” promovate si de Ciolacu - la fel ca Dragnea)!

Pentru ca noi suntem PRO Romania - si tinem doar cu Romania!”, e mesajul postat de Victor Ponta.

