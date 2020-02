Victor Ponta, declaratie socanta: ”Mai bine cu Vulpita si Viorel...”

Victor Ponta exclude orice alianta cu PMP sau cu ALDE. Ponta a afirmat ca, "decat o alianta cu Traian Basescu, mai bine cu Viorel si Vulpita".

Intrebat daca ar fi de acord cu o alianta intre Pro Romania, PMP si ALDE, Victor Ponta a exclus o astfel de idee.

"Doamne fereste! Desi a fost Valentine's Day, m-am simtit ca la Haloween. Decat o alianta cu Basescu, mai bine cu Viorel si cu Vulpita. Nu, niciodata. Eu si cu Basescu cred ca si pe lumea cealalta o sa stam, eu sper in Rai, el in Iad. Nu, nu facem niciun fel de alianta. Cu ALDE... ALDE sunt la guvernare, nu? Noi suntem in opozitie. Nu merge. Mi-a propus si mie domnul Orban sa imi dea nu stiu ce subprefectul, secretarul de stat de nu stiu unde si asta spuneam, jucam la liga oraseneasca sa ne dea si noua ceva, sau jucam la liga mare? Daca tot jucam, jucam sa indeplinim niste obiective importante, nu sa obtinem o functie pe acolo ca nu ne lipsesc nici functiile, nici ocupatia", a declarat Ponta.

Victor Ponta s-a aflat la Timisoara, sambata, pentru a anunta in cadrul unei conferinte de presa ca medicul Marius Craina este candidatul Pro Romania pentru functia de primar al orasului Timisoara, scrie news.ro.

"Ma distreaza Orban care spune: Voi sunteti din pixul lui Dragnea, parca asa zice. Stiti ca Ludovic Orban a fost ales deputat cu pixul meu in 2012. Si domnul Robu a fost ales in absenta, asta pentru ca domnul Ciuhandu, cu care vorbise Crin, nu a mai dorit sa candideze. Deci am o oarecare contributie la ceea ce s-a intamplat. Dincolo de calitatile fotbalistice galactice ale domnului Robu, Timisoara este un oras cu un potential mult mai mare decat ceea ce este acum si cred ca un administrator ca Marius Craina poate sa ajute ca acest potential sa se puna in valoare. Cred ca domnul Robu nu avea contracandidat pana azi. Stiu ca USR are candidat, dar USR-istii sunt buni la criticat. La facut nu sunt buni”, a spus Ponta.

Medicul Marius Craina a condus mai bine de trei ani Spitalul Judetean Timisoara si initial a fost una din propunerile PSD Timis pentru a candida la functia de primar al Timisoarei.

