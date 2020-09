Victor Ponta, despre marirea pensiilor: 'Daca era Olguta asa de generoasa, de ce nu le-or fi marit anul trecut cand era ea acolo?'

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri, la Medgidia, că în actuala campanie electorală, pe care o consideră "cea mai urâtă şi cea mai stupidă", doar candidaţii formaţiunii politice pe care o reprezintă prezintă proiecte de dezvoltare a localităţilor. Ponta şi europarlamentarul Corina Creţu şi-au exprimat încrederea în candidatul Pro România pentru Primăria Medgidia, Dumitru Moinescu, şi în candidaţii la Primăria Constanţa şi Consiliul Judeţean, Mircea Dobre, respectiv Răzvan Filipescu, prezenţi la o conferinţă de presă organizată la Medgidia, relatează Agerpres.

"La Constanţa sunteţi singurii care vorbiţi despre proiecte de dezvoltare a judeţului, dar aşa se întâmplă în toată ţara. (...) E, nu doar cea mai urâtă, cea mai stupidă campanie, şi eu am deja destule campanii la activ, chiar e campania în care nu se vorbeşte absolut nimic despre ce ar trebui să se vorbească, ce se întâmplă cu oraşul, cu judeţul, comuna. (...) Unii ... că să moară PSD-ul, dar să moară ducându-se la ei la PNL, ceilalţi acum măresc toate pensiile şi salariile când nu mai sunt la guvernare, nu am înţeles de ce nu le-au mărit ... dacă era Olguţa aşa de generoasă, de ce nu le-or fi mărit anul trecut când era ea acolo. Dar despre ce se întâmplă cu judeţul, cu oraşul, nu a vorbit nimeni. (...) PSD şi PNL, acelaşi lucru, USR, mari luptători pentru schimbare s-au schimbat doar pe ei, în sensul că vor şi ei maşină, secretară, birou, o funcţie, (...), şi atunci rămânem doar noi, cei de la Pro România să vorbim despre lucruri ce au legătură cu ce ar trebui să fie alegerile locale", a spus Victor Ponta.

Potrivit acestuia, Constanţa are un potenţial "uriaş" de dezvoltare, dar care nu a fost pus în valoare.

"Constanţa are un potenţial mult mai mare (...). Potenţialul economic al Constanţei, prin poziţionare, prin port, apropierea de graniţe, prin faptul că avem americanii aici, potenţialul e uriaş. (...) Ştiu că sunt bani foarte mulţi băgaţi în campanie, ştiu că în Constanţa e greu să câştigi voturi doar fiind serios şi făcând proiecte şi vorbind despre lucruri serioase, dar eu cred că ceea ce faceţi, faceţi foarte bine. (...) Vă urăm succes, eu şi noi toţi ne bazăm pe voi. Şi să rămâneţi în echipa asta unită, că bătălia de pe 27 septembrie nu e ultima, urmează pe 6 decembrie, urmează multe bătălii până în 2024, (...) am încredere în voi şi vă susţin 101 la sută. Succes", s-a adresat preşedintele Pro România candidaţilor la alegerile locale.

Corina Creţu a menţionat că Pro România are oameni cu viziune, cu proiecte concrete, îndemnându-i pe cetăţeni să meargă la vot şi să pună ştampila pe profesionişti.

"Este important ca oamenii să meargă la vot şi să înţeleagă că de data aceasta, în primul rând, este nevoie de profesionişti. M-am alăturat acestei echipe în speranţa, şi am văzut pe unde am fost că există oameni cu viziune care pot dezvolta aceste oraşe. Aveţi încredere în Mircea Dobre la Primăria Constanţa, aveţi încredere să votaţi candidatul Pro România la Medgidia şi aveţi încredere în Răzvan Filipescu, la preşedinţia Consiliului Judeţean", a afirmat europarlamentarul Pro România.

Ea a declarat că sunt foarte puţine proiecte realizate cu fonduri europene.

"Ştiţi foarte bine, eu am fost comisar european până în 2019, în această calitate am aprobat în 2015 preluarea pe fonduri europene a creditului făcut pentru autostrada Cernavodă - Constanţa, 300 milioane de euro, iar una dintre ultimele decizii în calitate de comisar a fost de a aloca bani pentru modernizarea ecluzelor Agigea, Năvodari, Ovidiu. Ceea ce vreau să spun este că au fost singurele proiecte pentru această regiune, depuse în mandatul meu de comisar european în 5 ani de zile. (...) De aceea spun, sunt foarte puţine proiecte", a afirmat Corina Creţu.

Candidatul Pro România la Consiliul Judeţean Constanţa, Răzvan Filipescu, a menţionat că lipsa locurilor de muncă este una dintre problemele judeţului, soluţia fiind realizarea de investiţii. Printre proiectele prezentate de Pro România Constanţa sunt realizarea unui drum - Dobrogea Expres, dar şi a unui aeroport la Medgidia.

"Ne asumăm proiecte de anvergură, care să pună judeţul Constanţa pe harta dezvoltării. Medgidia este sufletul judeţului Constanţa, este aşezată central, este un punct intermodal extrem de valoros, pe care nimeni nu l-a fructificat. Are acces la Canalul Dunăre-Marea Neagră prin Portul Medgidia, deci indirect acces şi legătură cu Portul Constanţa. Este în apropierea autostrăzii, având legătură cu autostrada, are cale ferată şi până acum nu s-a dezvoltat absolut nimic. (...) Trebuie să creăm şi o rută comercială, care să îi dea plus valoare. Dobrogea Expres, este un drum care să pornească de la Negru Vodă, să treacă prin Medgidia, cu punct final podul de la Galaţi (...), va crea o rută alternativă. (...) Aeroportul Mihail Kogălniceanu (...) considerăm oportun să aibă un caracter militar şi de securitate naţională. (...) Prin programul de relansare, actualul guvern a prevăzut suma de aproximativ 300 milioane de euro pentru dotarea, renovarea aeroportului Mihail Kogălniceanu şi a aeroportului din Tuzla. Considerăm că e nevoie de un nou aeroport şi solicităm Guvernului României să se gândească bine şi toate sumele să le realoce şi să construim un aeroport cu zonă pentru pasageri şi zonă cargo, la Medgidia, pentru că într-o zonă mai bună nu se poate face", a declarat Filipescu.

Necesitatea construirii unui nou aeroport în judeţul Constanţa a fost întărită şi de candidatul Pro România la Primăria Constanţa, Mircea Dobre.

"În calitatea mea de fost ministru al Transporturilor va spun că este necesară realizarea acestui aeroport, pentru că trebuie să creştem traficul pasagerilor pe tot ce înseamnă zona turistică a judeţului Constanţa. Avem 11 staţiuni de interes naţional şi aproximativ 30% din locurile de cazare de pe teritoriul României", a afirmat Dobre.