Victor Ponta, despre tragediile tip Caracal: Numai daca ajunge Dan Barna președinte nu o sa mai fie crime in Romania

Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica seara, la Romania TV, că suplimentar față de rezolvarea cazului fetelor răpite de Gheorghe Dincă, statul român trebuie să rezolve și alte probleme, precum clanurile de interlopi care au revenit. Ponta a făcut și o remarcă ironică la adresa candidatului USR la prezidențiale.

„Peste tot cred ca s-a gresit (in cazul Alexandrei, n.red.) si important ca tot ce nu a functionat sa fie indreptat (...) Cum am ajuns ca in multe zone, nu doar in Caracal, practic aceste clanuri de interlopi care disparusera la un moment dat, au aparut si domina, legaturile lor cu oameni politic din zona. Dincolo de caz trebuie sa vedem, avem o boala in Romania, o nenorocire, toata lumea se mobilizeaza si pe urma apare altceva si uitam. Problema noastra asta este ca societate. Ca o ironie politica, numai daca vine Dan Barna presedinte nu o sa mai fie crime in Romania. Trebuie o reforma profunda a tot ceea ce insemana administratie publica in Romania”, a zis Ponta.

Dan Barna a spus recent: 'Vreau să cred că, dacă eu aș fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat'.

