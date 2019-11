Victor Ponta, dezamagit de cum a inceput Guvernul Orban: 'Vad ca se schimba pesedistii cu penelistii'

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat joi că este "destul de dezamăgit de cum a început noul guvern", în condiţiile în care se măreşte deficitul şi se iau împrumuturi, iar banii nu sunt alocaţi spre educaţie şi sănătate.

"Sunt destul de dezamăgit de cum a început noul guvern. Eu cred că am făcut bine că am dat jos Guvernul Dăncilă, pentru că era un guvern lipsit de competenţă şi de viziune. N-am votat Guvernul Orban pentru că am văzut aceeaşi lipsă de competenţă şi de viziune. Deocamdată văd că se schimbă pesediştii cu peneliştii. Dar altceva nu. (...) Am constatat gaura făcută de Teodorovici, aşa este. Dar se măreşte deficitul şi se iau împrumuturi. Asta ştia să facă şi Teodorovici, nu trebuia să-l schimbăm. Era vorba că schimbăm sistemul fiscal, că reduci cheltuielile inutile, că realoci banii spre educaţie şi sănătate. (...) Am vazut că primul lucru s-a început cu ce mai cumpărăm avioane. E bine să avem avioane, dar primul lucru e să avem şi şcoli şi din punctul ăsta de vedere sunt dezamăgit de cum a început guvernul PNL şi decizia de a nu-l vota îmi apare în fiecare zi ca o decizie corectă", a declarat Ponta, într-o conferinţă de presă în judeţul Dâmboviţa, conform agerpres.ro

El a adăugat că Pro România va face o opoziţie civilizată, competentă, vom discuta de proiecte dar fără compromisuri şi a reafirmat că la PSD "nu doar Viorica Dăncilă era problema".



"Ce se întâmplă la PSD e problema lor, eu sper doar să-şi dea seama că e bine ca şi-a dat demisia doamna Dăncilă, dar nu doar doamna Dăncilă era problema. Acolo s-a pierdut după 2016 încrederea a milioane de oameni şi imaginea de competenţă şi cred că asta dacă nu poate să o facă PSD-ul să o facă Pro România", a menţionat Victor Ponta.



Întrebat dacă va insista pe ideea unei alianţe de centru-stânga, Ponta a negat: "Nu, nu am insistat niciodată, dimpotrivă".