Victor Ponta, DEZLANȚUIT la adresa lui Liviu Dragnea: 'De ce sa sacrificam toata țara pentru isteriile unui om speriat'

Liderul Pro România, Victor Ponta, vine cu un bilanț dur al guvernării PSD. Ponta susține, pe scurt, că social - democrații au fost mai preocupați să schimbe miniștri decât să ajute românii prin implementarea de măsuri de guvernare.

"In 2 ani si 5 luni de guvernare au fost schimbati 3 Prim Ministri si peste 60 de ministri !

In 2 ani si 5 luni de guvernare s-au facut zero km de autostrada, au inceput sa fie construite zero spitale si scoli noi !

De ce sacrificam toata tara pentru interesele si isteriile unui singur om speriat sa nu ajunga la inchisoare pentru faptele lui? De ce sa nu facem ce trebuie pe 26 Mai ca sa oprim acest haos si sa ne oprim de pe acest drum gresit pe care merge tara?

ProRomania vrea stabilitate si siguranta pentru viata tuturor romanilor ; proiecte de constructie si dezvoltare pentru Infrastructura, sanatate si educatie; oameni competenti si capabili de dialog pentru binele comun ( nu cearta si scandal fara intrerupere)!", scrie Victor Ponta pe Facebook.