Victor Ponta, DEZLANȚUIT la adresa lui Ludovic Orban dupa ce A IGNORAT complet zonele cu inundații din Romania

Liderul PRO România, Victor Ponta, s-a dezlănțuit la adresa premierului Ludovic Orban. Motivul e chiar comportamentul lui Orban, care e primul premier al României care ignoră complet inundațiile.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Prefectul județului Constanța a provocat un accident RUTIER după ce a trecut pe roșu: o femeie a fost RĂNITĂ

"Avem inundatii grave de peste o saptamana in multe zone ale tarii/ gospodarii distruse / oameni care au pierdut tot ce aveau si nu au din ce sa traiasca/ romani care au nevoie de solidaritate si speranta !

Ati vazut dvs ca Prim Ministrul Orban sa mearga alaturi de oameni? Vreun Ministru? Reprezentanti ai Guvernului? Ajutor si solutii concrete? Nimic - zero ! Doi bani nu dau pe oameni - nu le iese niciun comision ( ca la achizitia de masti si combinezoane”!

Ma bucur acum ca am fost injurat, batjocorit , criticat cand mergeam ca Premier alaturi de oamenii afectati de inundatii / “Ponta sta in barca si jandarmii in apa” / a zis Ponta “Fa Doina” / “Ponta nu are cizme de cauciuc” / “Ponta e de vina ca sunt inundatii” - Puie Monta !!! Dar eu ajutam oamenii cand aveau nevoie - si luam masuri sa nu se mai repete necazul in acea zona ! Imi faceam datoria fata de cei care traiesc in aceasta tara si ajung in necaz !

Acum toti orbitii de ura, injuratorii de profesie si carcotasii tac din gura / ii doare pe toti fix in cot de oamenii / unii care ma injurau la inundatii au acum salarii de sute de milioane la Guvern si isi umfla gusa si burta din bani publici !

In toate aceste localitati abandonate si ignorate de Guvern o sa vina curand PNL istii sa le spuna oamenilor sa-i voteze ( doar ca sa nu voteze PSD) /

Insa acum exista ProRomania - ca sa nu trebuiasca sa alegeti intre PNL si PSD - si noi tinem doar cu Romania !", scrie Ponta pe Facebook.