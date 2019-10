Victor Ponta dezminte zvonul intalnirii cu Coldea și Rus dupa moțiunea de cenzura: 'Cabana' si 'Coldea' sunt minciunile cu care Gușa o prostește pe Dancila

Presa locală și centrală au relatat pe surse că după moțiunea de cenzură, liderul Pro România, Victor Ponta, s-a întâlnit cu Ioan Rus și Florian Coldea la o cabană din Cluj. Victor Ponta spune că vineri si sambata a fost cu sotia lui la Alba Iulia, alături de 100 de oameni, iar sambata a mers la un botez in Targu Mures.

`Se vede ca papusarul lui Dancila acum este blatistul si santajistul de Cozmin Guse - acesta o directioneaza pe biata Viorica in asa fel incat sa faca el bani - si murdareste presa cu minciunile lui! Vineri seara si sambata am fost cu Daciana la Alba Iulia la “Teodora Club” alaturi de 100 de oameni ( niciunul nu era Coldea ) / sambata am fost la Targu Mures la botez / “cabana” si “Coldea” sunt minciunile cu care Guse o prosteste pe Dancila - nici nu e greu', a scris Ponta, duminica, pe Facebook.

