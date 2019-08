Victor Ponta: „Doamna Dancila mi-a spus ca ii da afara pe ALDE si sa ii iau eu parlamentarii”

Victor Ponta dezvăluie că a avut discuţii cu Viorica Dăncilă despre intrarea Pro România la guvernare, în locul ALDE. Fostul premier afirmă că Viorica Dăncilă a fost de acord cu patru dintre cele cinci condiţii puse, mai puţin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru Preşedinţia României. Ponta susţine între Dăncilă şi Iohannis există un blat. The post Victor Ponta: „Doamna Dăncilă mi-a spus că îi dă afară pe ALDE şi să îi iau eu parlamentarii” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.