Victor Ponta, dupa alegerea noului presedinte al C.E.: 'Acum insa urmeaza decizia importanta pentru Romania'

Victor Ponta reacţionează la alegerea reprezentantei PPE Ursula von der Leyen în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene. Liderul Pro România avertizează că pentru România urmează un moment deosebit de important - alegerea comisarului european din partea României.

"O veste buna pentru Europa/ acum insa urmeaza decizia importanta pentru Romania : cine va fi Comisar European si ce portofoliu va avea!

1. In 2007 Romania a primit un portofoliu nesemnificativ ( era normal fiind ultimii veniti si avand un conflict ridicol intre Presedinte si Guvern )

2. in 2009 Franta a primit Agricultura pentru Ciolos ( Basescu fiind de acord cu aceasta “tranzactie” imorala ) -

3. In 2014 Romania a primit Dezvoltarea Regionala ( printr-o negociere cu Juncker, Hollande si Renzi si impotriva sabotajului lui Basescu ) si am reusit sa aducem in tara 15 miliarde de euro

4. In 2019 Viorica Dancila si Klaus Iohannis trebuie sa negocieze cat mai bine pentru Romania!

Ne trebuie un Comisar ProRomania", scrie Ponta pe Facebook.

Ursula von der Leyen a fost aleasă marţi seara, la Strasbourg, prima preşedintă a Comisiei Europene (CE). Votul din Parlamentul European a fost foarte strâns, în condiţile în care era nevoie de 374 de voturi pentru validare: 383 de voturi "pentru", 327 de voturi "împotrivă", 22 de abţineri şo un vot nul.

Ursula von der Leyen va ocupa acest post începând cu 1 noiembrie 2019 şi îi va urma în funcţie luxemburghezului Jean-Claude Juncker, care s-a aflat timp de un singur mandat în fruntea executivului Uniunii Europene.

Într-un scurt discurs susţinut după confirmarea ei la limită de către Parlamentul European, Ursula von der Leyen a spus că este o mare responsabilitate şi că munca ei începe din acest moment. Ea a mai afirmat că obiectivul ei este o Europă unită şi puternică.