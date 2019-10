Victor Ponta, dupa ce a ieșit de la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu Klaus Iohannis: 'Nu vad, asta seara, un proiect de succes'

Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a descris în puține cuvinte întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, de luni seara, de la Palatul Cotroceni: "o întrevedere foarte scurtă". O întâlnire la care Iohannis i-a anunțat doar numele viitorului premier și în timpul căreia, susține liderul PRO Romania, președintele nu i-a cerut "nimic", după cum a declarat la Digi 24.

"M-am văzut cu domnul președinte, nu am negociat absolut nimic, pentru că nu se punea problema să negociem ceva, a fost o discuție foarte scurtă și foarte clară, urmează ca mâine domnia sa să facă anunțul privind primul ministru. Spun că nu am negociat nimic și nici nu am pus nici condiții pentru că nici nu mi s-a cerut sprijinul. Eu sunt de stânga ei sunt de dreapta și nici nu cred că se așteptau la o susținere din partea mea.

Citește și: Jandarmeria reacționează! Dezvăluire despre așa-zisa destructurare a trupelor de intervenție

Eu sunt îngrijorat de creșterea datoriei publice, de deficitul de cont curent și este clar că România este în pragul unei crize bugetare care se va transmite în economie și social și nu văd încă soluțiile pe care mi-aș dori să le văd. Noul guvern să laudă că are toate aceste măsuri pentru a scoate țara din criză, sper să fie așa. Nu mi-au cerut sprijin pentru noul guvern așa că nu le-am cerut planurile pentru scoaterea țării din criză, dar dacă îmi vor solicita sprijinul le voi cere și eu să-mi prezinte strategia.

Am făcut un lucru bun că am dat joc Guvernul Dăncilă, pentru că Guvernul Dăncilă era un guvern incompetent şi corupt. Mai departe îmi doresc şi mi-aş dori să vină un guvern cinstit şi competent. Dar un guvern doar al unui singur partid, care are mai puţin de o sută de parlamentari în Parlament, eu nu văd cum poate să guverneze. Poate nu mă pricep la politică, poate nu ştiu că guvernez, dar să guvernezi doar cu o sută de parlamentari din 465, nu-mi dau seama cum poţi să-ţi treci bugetul, cum poţi să treci nişte legi importate pe care le-ai promis şi pe care oamenii le aşteaptă. Poate nu mă pricep la politică, poate nu ştiu că guvernez (...)

Citește și: Jandarmeria reacționează! Dezvăluire despre așa-zisa destructurare a trupelor de intervenție

Nu mai vorbesc că azi la Parlament am avut ocazia să discut cu reprezentanţii celorlalte partide şi era aşa, ca într-o tragi-comedie franţuzească de pe vremuri. (...) Nu văd astă seară un proiect de succes.

Ceilalţi de dreapta au avut nişte condiţii care, din păcate, se bat cap în cap şi poate că domnul Orban va reuşi să-i pună cumva într-o direcţie." a declarat liderul PRO Romania, Victor Ponta.

Citește și: Informații incredibile! De unde a fost extras ADN-ul Alexandrei Măceșanu

”Să se apuce să strângă semnături pentru noul Guvern. Dacă le lipsesc cele de la Pro România, vom discuta. Mi se pare normal ca cei de la ALDE să susțină guvernul PNL, nu mă deranjează. Ei sunt liberali, nu e absolut nicio supărare, noi suntem social-democrați. Din ce am înțeles eu, cei de la ALDE nu vor intra la guvernare, doar vor vota Guvernul.”, a adăugat, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, șeful Pro România.