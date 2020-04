Victor Ponta, dupa ce FMI a prognozat o scadere economica majora: 'Daca nu actionam ACUM, va fi din nou prea tarziu. Ca in 2009!'

Fondul Monetar Internațional estimează o scădere cu 5% a economiei României în acest an, o inflație de 2,2% un deficit de 5,5%, precum și creșterea șomajului la peste 10%, pe fondul efectelor economice generate de pandemia de coronavirus. Victor Ponta, liderul Pro România, avertizează că, în lipsa unor măsuri urgente, România va suferi mai mult decât în 2009 de pe urma crizei economice.

"FMI a publicat Prognoza economica la nivel mondial - pentru Romania se ia in calcul o scadere economica de 5%

Probleme serioase care trebuie avute in vedere:

1. in Aprilie 2009 FMI a prognozat pentru Romania o scadere economica de 4.1% - in final scaderea a fost de 7.1% / daca pastram proportia inseamna ca in 2020 putem sa anticipam o scadere economica de apropape 10% ( mai mult evident decat in 2009)

2. Somajul - FMI aprecieaza un somaj de 10% - fara a se calcula munca “la negru”, angajatii pe durata determinata, sezonierii si cei intorsi din Disapora - deci cifra reala a somajului va fi de peste 20%

3. In timp ce celelalte tari europene repornesc activitatea economica si au adoptat pachete financiare si fiscale de stimulare pentru companiile private - Romania urmeaza sa prelungeasca pe 30 de zile masurile de blocaj total!

Concluzia - ca si in 2009 Romania va suferi cel mai mult ca timp si persoane afectate din cauza Crizei Economice!

Daca nu actionam #ACUM - va fi din nou prea tarziu! Ca in 2009!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

Pentru 2021 FMI estimează o creștere economică de 3,9% pentru România, o inflație de 1,5%, un deficit de 4,7% și scăderea șomajului la 6%, conform World Economic Outlook, lansat marți.

Instituția financiară estimează o scădere a economia globală va scădea cu 3% în 2020 din cauza măsurilor luate pentru limitarea pandemiei de coronavirus, cea mai puternică scădere de la Marea Depresie din anii 1930.