Victor Ponta, dupa ce Nelu Tataru a lansat ideea izolari pensionarilor in hoteluri: 'Se pare ca anturajul l-a stricat deja'

După ce ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că se ia în calcul, în funcţie de evoluţia epidemiei, izolare persoanelor peste 65 de ani în hoteluri, Victor Ponta afirmă că, până la acest moment, credea că Tătaru este un om normal şi profesionist.

"Deci pe cei de peste 65 de ani ii ducem la Hotel? Contra cost? Ii incuiem pana in Decembrie si vedem care scapa cu viata? Asta este preocuparea Ministrului Sanatatii? Credeam ca este unul dintre putinii oameni normali si profesioniti din Guvernul PNL Orban! Dar se pare ca anturajul l-a stricat deja!", scrie Ponta pe Facebook.

Liderul Pro România comentează şi felul în care responsabilitatea ideii referitoare la izolarea pensionarilor a fost rapid aruncată pe Adrian Streinu-Cercel. Pontă îi dă dreptate lui Vasile Dâncu, cel care acuza o campanie de manipulară pe această temă.

"Ideea de a discrimina persoanele de peste 65 de ani ( de a-i bloca in case, de a-i obliga sa se mute la hotel samd) este o OROARE - si trebuie spus clar NU ! Indiferent de cine a formulat-o si de intentiile ( bune sau rele) din spatele acesti idei! Daca Ministrul Nelu Tataru si Profesorul Strainu Cervel au gandit si spus asa ceva - noi trebuie sa le spunem la amandoi: NU!

Exista insa o diferenta fundamentala intre pozitia celor doi : unul este medic ( si exprima opinii si recomandari medicale - fara nicio obligatie pentru vrea persoana) / celalalt este Ministru intru-un Guvern care are Puterea in Romania - Guvern care de peste o luna nu face altceva decat sa se comporte ca un paznic obtuz, limitat si agresiv la adresa populatiei ! Asa ca declaratia Dlui Tataru este si trebuie luata foarte in serios de oameni!

Sigur ca Vasile Dincu are dreptate / in loc sa discutam despre fondul ideii de a discrimina persoanele de peste 65 de ani ( si sa o oprim inainte sa produca efecte) - Propaganda oficiala incearca iar sa ne minta si sa manipuleze aceleasi categorii sociale pe care le tine captive de 5!", mai scrie Ponta pe Facebook.