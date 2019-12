Victor Ponta, dupa condamnarile in dosarul Colectiv: 'Cea mai mare ticalosie sa iti faci cariera politica pe tragedia unor oameni'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, referindu-se la dosarul "Colectiv", că a înţeles tragedia familiilor celor care au avut de suferit, dar consideră "cea mai mare ticăloşie" pe care a întâlnit-o în viaţă construirea unei cariere politice pe tragedia unor oameni.

"Nu pot decât să spun două lucruri. În primul rând, că am înţeles şi o să înţeleg întotdeauna tragedia, suferinţa familiilor celor care au avut de suferit. În al doilea rând, că o să consider cea mai mare ticăloşie pe care am întâlnit-o în viaţă să îţi faci carieră politică sau să obţii voturi pe tragedia unor oameni. Atât", a spus Ponta la Palatul Parlamentului, întrebat cum comentează condamnările din dosarul "Colectiv", având în vedere că a fost premier când a avut loc tragedia, informează agerpres.ro.

Întrebat dacă nu îi pare rău că şi-a dat demisia după această tragedie, Ponta a răspuns: "Nu. Nici vorbă. Trebuia să îmi dau demisia, pentru că în politică îţi asumi mai mult decât responsabilităţi juridice, îţi asumi responsabilităţi politice şi asta înseamnă să conduci o ţară la un moment dat, să şi îţi asumi responsabilităţi. Asta e vorba de zona politică, însă cei care de atunci şi până acum vor să ajungă primari ai Bucureştiului, vor să ajungă parlamentari, construind şi urcându-se pe cadavrele unor oameni nevinovaţi, îi consider de o ticăloşie care depăşeşte ticăloşia obişnuită în politic, în general".

Tribunalul Bucureşti a pronunţat luni sentinţa în dosarul Colectiv, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone fiind condamnat la 8 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru club.

Totodată, Tribunalul a decis condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu - la câte 11 ani şi 8 luni închisoare, pentru ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.