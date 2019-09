Victor Ponta, dupa intalnirea Vioricai Dancila cu un primar din SUA: Imi vine sa intru in pamant de rușine! Niște bufoni

Liderul Pro România și fost prim-ministru, Victor Ponta, susține că întâlnirea dintre premierul Viorica Dăncilă, însoțită de mai mulți miniștri, cu un primar al unui oraș de mărime medie din SUA este rușinoasă. Ponta arată că premierul unei țări europene nu se poate duce până în SUA să se vadă cu un primar al unui oraș mic pentru că astfel dă ”impresia de țară bananieră”.

”Romania NU are Ministru de Interne / Romania NU are Ministru al Educatiei / Romania NU are Ministru al Energiei / Romania NU are Ministru al Mediului !

Ati auzit vreodata de orasul Jersey City ( un oras american cum sunt alte cateva mii in SUA, similar ca dimensiune si populatie cu Ploiesti sau Baia Mare )? Pe Primarul din Jersey City ( un fel de Dan Tudorache american) il puteti vedea in poza de mai jos, asezat la masa - si pe cealalta parte a mesei stau Prim Ministrul Romaniei, alaturi de Ministrul Comunicatiilor si Ministrul Apararii - pe coltul mesei ( pe post de consilier) sta Ministrul de Finante! Ei discuta despre o linie aeriana intre Bucuresti si acel orasel american ( noi care nu avem destule avioane sa mergem pana in Italia) . In mod normal pare o scena dintr-o comedie absurda de la Hollywood.

Imi vine sa intru in pamant de rusine cand vad cum este prezentata Romania! Daca vedeati un Prim Ministru dintr-o dintr-o alta tara de pe alt continent ( insotit de jumatate din Guvern) in vizita la un Primar dintr-o localitate micuta de la noi si discutand cu acel primar despre o linie aeriana - ce ati fi crezut despre acea tara? Ori ca este o tara bananiera? Ori ca este condusa de niste bufoni!

Trebuie sa scapam Romania de aceasta marioneta care isi spune Prim Ministru / si de echipa ei caraghioasa - cat mai repede! Ca sa nu mai rada de Romania niciun primar de orasel american!”, scrie Victor Ponta.