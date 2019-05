Victor Ponta, dupa maneaua lui Nicolae Guța pentru PSD: Liviu Dragnea este o copie a lui Basescu

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că maneaua lansată de Nicolae Guță pentru PSD este asemănătoare cu cea lansată pentru Traian Băsescu în 2009. Ponta îl felicită pe Nicolae Guță că le face cântece politicienilor și le ia banii doar schimbând un nume și o culoare.

”2009 Basescu = 2019 Dragnea !

“Aschia nu sare departe de pom” - dar totusi Dragnea este doar o copie a originalului ; Basescu mergea intre oameni - Dragnea doar intre jandarmi / Dragnea este mai ticalos, mai mincinos si mai iresponsabil decat Basescu ( plus ca Dragnea “turna” la sefii SRI mai mult decat Basescu la Securitate - dupa care amandoi au spus ca “nici usturoi nu au mancat nici gura nu le miroase”) !

Am insa un apel pentru toti votantii social democrati din Romania! Abandonati-l pe Dragnea - urmasul lui Basescu! Am fost timp de 17 ani membru al PSD si am luptat mereu cu Basescu - acum Dragnea si Sistemul lui Mafiot au confiscat PSD!