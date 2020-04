Victor Ponta face o DEZVALUIRE incendiara: In 2015 ar fi fost anchetat cand a vrut interzicerea exportului de buștean

Subiectul interzicerii exportului de bușteni a aprins spiritele în Parlament. Camera Deputaţilor a adoptat, joi, un proiect de lege prin care se interzice, începând cu data de 1 ianuarie 2021, pe o perioadă de 10 ani, exportul de buştean în spaţiul extracomunitar.

Deputatul Victor Ponta (Pro România), fost premier PSD, a afirmat la dezbateri că este în favoarea acestui proiect şi că îl înţelege pe premierul Ludovic Orban că nu are curajul să interzică exportul de buştean, întrucât a fost în situaţia acestuia. "De la 1 ianuarie nu s-a exportat nimic din afara UE, dar în Austria s-a exportat. (...) Eu îl înţeleg pe domnul Orban de ce nu are curaj să interzică exportul de buştean. Am fost în poziţia domnului Orban", a adăugat Ponta, menţionând că în mandatul său din 2015 a fost anchetat atunci când a luat măsuri de interzicere a exportului acestei mase lemnoase.

La dezbaterile generale, deputatul USR Cornel Zainea a afirmat că acest proiect reprezintă "un pas de furnică înainte" facut de PSD si PNL şi o "frecţie durabilă la picior de lemn". 'USR propune crearea 'DNA a pădurilor', sistem de monitorizare a video a camioanelor care transportă lemn, să interzicem şi exploatările forestiere în parcurile naţionale", a spus Zainea.

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a spus că în acest an nu au fost exportaţi buşteni. "Zero metri cubi de buştean au fost exportaţi anul asta din România. Din acest punct de vedere, am spus mult despre ce rezolvă acest proiect. (...) Vom vota această lege necesară, pentru că avem şi noi un proiect de lege în acest sens", a mai spus Roman.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a spus că acest proiect, iniţiat de PSD, este necesar. "Am văzut camioane de buşteni, jaf în perioada stării de urgenţă, iar Guvernul nu a făcut nimic", a susţinut Simonis.

