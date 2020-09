Victor Ponta forțeaza pixul lui Ludovic Orban: 'Era totul finalizat. Sa aiba curaj sa-i dea drumul, ca are protectie'

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri, la Braşov, că premierul Ludovic Orban ar putea să semneze şi să dea drumul proiectului autostrăzii Comarnic-Braşov, "numai să aibă curaj", "pentru că are protecţie", menţionând că, în 2015, l-a lăsat la guvern, finalizat atât din punct de vedere al asigurării finanţării, cât şi a firmelor care urmau să-l execute.

"Era totul finalizat - finanţare, firmele cu care îl făceam, iar faptul că atunci, din motive strict politice, mi-au făcut dosare penale şi mie, şi ministrului transporturilor a fost o ticăloşie şi iată că s-au pierdut cinci ani. Poate că, acum, domnul Orban, nemaiavând problema pe care am avut-o noi atunci - să ne facă doamna Kovesi dosare degeaba, numai pentru a nu mai face autostrada - o să o facă pentru că proiectul e acolo, banii sunt acolo, trebuie să aibă doar curaj să-i dea drumul. Pe noi, atunci, ne-au blocat. Am crezut că îi dă drumul Cioloş, nici ceilalţi de după el n-au făcut-o, măcar acum poate face Orban că are protecţie", a afirmat Ponta, într-o conferinţă de presă.

În ce priveşte un alt proiect major pentru judeţul Braşov, spitalul regional, liderul Pro România a subliniat că acesta se poate realizat numai în parteneriat public-privat şi doar cu o administraţie locală "luminată".



"Din 2015, de când s-a semnat programul cu UE (Infrastructură Mare-n.r.), banii s-au alocat pentru trei spitale regionale - Iaşi, Cluj şi Craiova. Din bani de la buget, mi-aş dori, dar nu v-aş sfătui să credeţi. Şi atunci, singurul lucru posibil este un parteneriat public-privat între autorităţi locale şi o firmă privată care să construiască. Există aşa ceva în Europa, însă pentru aceasta îţi trebuie o administraţie luminată şi care să nu vrea să facă altceva decât acest lucru", a punctat Ponta.



Preşedintele ProRomânia, Victor Ponta, a participat, miercuri, la o întâlnire cu organizaţia judeţeană şi candidaţi braşoveni ai partidului în alegerile locale, care a avut loc la Cetatea Braşov.