Victor Ponta, furios: 'Situația a scapat de sub control. Daca iese rau, cine raspunde?'

Liderul Pro România Victor Ponta spune că situaţia a scăpat de sub control, având în vedere evoluția pandemiei în România, iar oamenii nu mai au încredere în autorităţi.

"Situaţia a scăpat de sub cotrol. Oamenii nu mai cred in autoritati. Aud de la specialisti lucruri ingrozitoare. Cum poti sa spui acum că nu avem ventilatoare? Au trecut 6 luni de la începerea pandemiei. Mi se pare ca e un haos. In afara de propaganda la televizor nu s-a facut nimic. Am vrut să laud Guvernul ca au crescut numarul de teste. Nu l-au crescut Guvernul, ci clinicile private. Guvernul nu şi-a mărit capacitatea de testare, nici nu a dat măşti. Suntem în august şi ei tot sunt nepregătiţi. Bine că sunt pregătiţi de alegeri. Dacă iese rău, cine răspunde?", a spus Victor Ponta la România TV.

Reamintim că în ultimele zile, România a înregistrat peste 1000 de cazuri de infectări cu coronavirus pe zi. Duminică, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 1.120 cazuri noi de coronavirus. Până pe 26 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 44.798 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.643 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.572 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.