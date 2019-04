Victor Ponta iși asuma in numele Pro Romania propunerile Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei - Trebuie sa punem infrastructura ca prioritate absoluta a țarii

Victor Ponta își asumă în numele Pro România propunerile Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei privind Pactul National privind dezvoltarea infrastructurii de Transport in Romania

„Romania are nevoie de Infrastructura de transport , spitale si scoli ( NU de scandal, propaganda platita din banii de la Buget, minciuna, corupti si analfabeti) !

Ma bucur sa semnez si sa asum in numele ProRomania propunerea CDR privind “Pactul National privind dezvoltarea infrastructurii de Transport in Romania” ( primul dintre Partidele politice care face acest lucru)!

Am lucrat foarte bine in perioda 2013-2015 cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei - am elaborat impreuna Noul Cod Fiscal si legislatia fiscala care au adus atat de multe beneficii mediului privat.