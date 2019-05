Victor Ponta iși freaca mainile de nerabdare: 'Sper ca la mitingul PSD de la Targoviște sa revad scenariul din 1989, personajele seamana'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, joi, la Târgu-Jiu, despre mitingul anunţat de PSD la Târgovişte, că speră să revadă "scenariul din 1989", punctând că "personajele seamănă".

"Înţeleg că nu le-a ieşit mitingul de la Bucureşti, slavă Domnului, o tâmpenie asta cu să tot aduci oameni cu forţa de la primării, de la prefecturi, de la spital, îi urci în autocare, îi duci pe nu ştiu unde, cei de acolo îi înjură. Păi de ce îi înjură pe ei? Că au fost aduşi de primari, cu forţa. Să-i aduci în Bucureşti, să blochezi oraşul, era exact de singurul neuron al lui Codrin chestia asta. Dar apreciez ideea că au zis că ultimul miting e la Târgovişte. Şi în 1989 a mai fost unul, tot ultimul miting la Târgovişte, şi sper să meargă pe această direcţie. În ultimul miting de la Târgovişte sper să revedem scenariul din 1989, că personajele seamănă", a precizat Ponta, într-o conferinţă organizată de Pro România Gorj, conform Agerpres.

Fostul premier a făcut referire şi la situaţia Complexului Energetic Oltenia, punctând că toţi banii pe care îi va produce compania în lunile următoare vor fi folosiţi pentru plata împrumutului făcut pentru achitarea certificatelor de CO2.

"Anul trecut am tot venit aici şi am zis aveţi grijă cu certificatele, în final au rezolvat problema cu certificatele, exact pe modelul pe care rezolva problema şi Teodorovici la Bucureşti, adică au făcut un împrumut. Mai pe româneşte, când întrebi pe cineva 'ai bani să mănânci, să plăteşti' şi zice 'am', ' de unde?', 'am împrumutat'. Bun, şi dacă ai împrumutat, nu trebuie să dai înapoi? 'Păi da' ce, îi mai eu dau înapoi?'. (...) M-am uitat pe documente, tot ce produce energie CEO până în februarie se duce la plata împrumutului. Bun, şi cu ce faci investiţii? Cu ce plăteşti certificate? (...) Ideea că rezolvi toate problemele României doar împrumutându-te e o idee total greşită", a mai spus Ponta.