Victor Ponta, ieșire TAIOASA: Ludovic Orban si Guvernul PNL gandesc și acționeaza ca Traian Basescu și PDL in 2010

Liderul PRO România, Victor Ponta, acuză actualul guvern că refuză să ia măsuri pentru binele românilor. Ponta spune că și guvernul României trebuie să asigure venitul minim garantat pentru români, în condițiile ieșirii din pandemie.

"ProRomania se adreseaza acelor categorii sociale ( angajati aflati in somas tehnic , cei care au avut contracte de munca pe durata determinata care au expirat, romani veniti din Diaspora, mici intreprinzatori al caror business a fost inchis de autoritati pe motiv de Pandemie) - care au nevoie de sprijin sa treaca peste aceasta perioada dificila - sa poata sa revina la o activitate normala - sa aiba mijloacele minime de trai pentru ei si copiii lor ! Adica sa facem in Romania ceea ce deja au facut in 2020 Spania si multe tari europene in care traiesc romani !

Citește și: OFICIAL INS CONFIRMĂ previziunile lui Florin Cîțu: cu cât a SCĂZUT inflația în luna mai

Ludovic Orban si Guvernul PNL gandesc si actioneaza ca Traian Basescu si PDL in 2010 - totul impotriva oamenilor - totul pentru ei, rudele, pilele si relatiile lor - nimic pentru romani!

Parlamentarii ProRomania vor lupta in Parlament pentru Legea privind Venitul Minim Vital pe timp de Criza / ne vom lupta cu principalul adversar si dusman al Romanilor = Guvernul PNL PMP Orban Basescu ! Ca si in 2012 - vom castiga!", scrie Ponta pe Facebook.