Victor Ponta il contrazice vehement pe Ludovic Orban: Acest mascarici sinistru trebuie oprit!

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a respins vehement acuzațiile făcute de premier cu privire la schimbările aduse legii carantinei. Ludovic Orban a spus duminică seara la B1TV că „în Camera Deputaţilor şi- a pus amprenta majoritatea din Camera Deputaţilor, majoritatea PSD -Pro România –ALDE”. Ponta spune că legea a fost votată de PNL și PSD.

„M-am saturat de acest MASCARICI mincinos si ticalos / si cred ca s-au saturat toti romanii!!! Lucovid - Impostor nesimtit ! Intra pe WEB siteul Camerei Deputatilor si o sa vezi ca Legea ta penibila si idioata a fost votata de PSD si PNL ( fara sa o citeasca cineva) / deputatii PRO Romania au votat IMPOTRIVA ( iar ALDE nu mai exista in Camera impostorule)!!! Cand minti si aberezi non stop si cu atata nesimtire nu ai cum sa conduci Romania in momente atat de dificile !!! Absolut normal ca nimeni nu te mai crede - nimeni nu mai respecta indicatiile tale mincinoase! Chiar nu intelegi? Sau obrazul tau este mai gros decat soriciul? Acest mascarici sinistru trebuie oprit! Suntem PRO Romania si tinem doar cu Romania!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

