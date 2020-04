Victor Ponta il numește SLUGA pe Ludovic Orban: Cere o reactie imediata si ferma de la Bucuresti, dupa SCANDALUL diplomatic dintre Romania și Ungaria

Liderul Pro România, Victor Ponta, afirmă că un ambasador al României ”reprezintă Statul şi Poporul Român”, iar situaţia recentă de la Budapesta necesită o reacţie imediată şi fermă de la Bucureşti. Acesta precizează că, pe vremea când era prim-ministru, nu a acceptat ca ambasadorii să fie trataţi altfel decât aşa cum este normal pentru statutul lor. ”În faţa tăcerii ruşinoase a Guvernului PNL, simt nevoia să iau eu apărarea Ambasadorului României la Budapesta în faţa unui atac total disproporţionat şi jignitor”, a transmis Ponta.

”Un Ambasador al României reprezintă Statul şi Poporul Român. Atunci când este atacat şi jignit de un oficial al altei ţări consider că este OBLIGAŢIA noastră să ne apărăm ambasadorul - şi să cerem să fie respectat! Situaţia recentă de la Budapesta necesită o reacţie imediată şi fermă de la Bucureşti. Niciodată, în perioada în care am fost prim-ministru, nu am acceptat că Ambasadorii României să fie trataţi altfel decât aşa cum este normal pentru statutul şi prestigiul tarii noastre! Respectul se impune şi se apară de fiecare ţară - şi România nu trebuie să accepte altceva. În faţa tăcerii ruşinoase a Guvernului PNL, simt nevoia să iau eu apărarea Amabasadorului României la Budapesta în faţă unui atac total disproporţionat şi jignitor”, a scris, duminică, pe Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.

Potrivit acestuia, nu se poate aştepta o reacţie de la Ludovic Orban, ”o slugă a tuturor intereselor din afară României, un individ care patronează înstrăinarea pădurilor şi grâului românesc, care vinde cetăţeni români că să muncească pentru Agricultură altora în timp ce în ţară noastră culturile sunt distruse de seceta şi de nepăsarea criminală a propriilor guvernanţi”.

”Îl cunosc însă pe Ambasadorul Lazurca - un diplomat care a reprezentat România şi românii cu demnitate şi profesionalism şi la Chişinău şi la Budapesta! Dacă Guvernul Orban de la Bucureşti este atât de laş încât nu îşi apară Ambasadorul de la Budapesta- este necesar să îl apărăm noi, românii”, a mai scris Ponta.

Ministrul ungar de externe, Szijjártó Péter, l-a atacat, sâmbătă, pe ambasadorul român la Budapesta, Marius Lazurca, după ce acesta a trimis un mesaj de susţinere unei deputate a opoziţiei maghiare despre care afirmă că a fost atacată într-o dezbatere în Parlament, după ce a cerut explicaţii cu privire la materialele sanitare pe care Ungaria le-a trimis maghiarilor din România.

”Probabil de aici nu se poate coborî mai jos. Este şocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român”, a scris ministrul ungar de Externe.

