Victor Ponta incepe OFENSIVA in Parlament impotriva ministrului Carmen Dan: 'Un ministru care nu iși apara oamenii trebuie sa plece!'

Liderul PRO România, Victor Ponta, îi cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan. El susține că în calitate de lier al Grupului Parlamentar ProRomania o să solicite audierea Ministrului Carmen Dan in Camera Deputatilor.

Citește și: Ucigașul polițistului a fost împușcat, dar nu este prins: Acțiuni din Vestul Sălbatic al României, în Timiș - VIDEO

„Carmen Dan - DEMISIA!!!

Condoleante familiei! Solidaritate cu toti Politistii care isi fac datoria! Un Ministru care nu isi apara oamenii trebuie sa plece!

Nu doar la vot asteapta romanii cu orele! Sunt in Vama Veche de peste o ora si umilinta si bataia de joc este totala! Foarte greu sa intram in tara noastra! Oare este mai usor sa plecam?!?

Carmen Dan este Ministru de Interne de 2 ani si 6 luni / in aceasta perioada s-au facut ZERO investitii in softurile Politiei de frontiera ! S-au angajat ZERO oameni in plus in punctele de lucru (toti merg la sinecurile din birouri - si “consilieri” platiti cu zeci de mii de lei sa faca NIMIC)! Nu este vina bietilor politisti care lucreaza cu ce au - Sefii lor imbuibati isi bat jos de bani si de onoarea lor!

Credeti ca in felul acesta meritam in Schengen?!?! Cu Carmen Dan??? Cu cozi de ore si computere vechi de peste 5 ani?

Pregatiti-va pentru perioada de vacanta in care romanii din Diaspora vin acasa! Vor fi tinuti la frontiera Romaniei mai mult decat la sectiile de vot!!!

In calitate de lider al Grupului Parlamentar ProRomania- ProEuropa o sa solicit audierea Ministrului Carmen Dan in Camera Deputatilor! O sa ii arat fotografii de la toate punctele de frontiera ale Romaniei ( inclusiv Otopeni)! Si o sa cer un singur lucru - DEMISIA!

Ps - va rog pe toti cei care azi ati pierdut timpi si nervi ca sa intrati in propria tara sa imi trimiteti fotografii! Multumesc”, a precizat Victor Ponta, liderul Pro România, pe Facebook.