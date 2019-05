Victor Ponta incepe ziua in forța, dupa victoria lui Timmermans: 'Se pare ca olandezii nu se uita la Antena3 și nici nu dau 2 bani pe ce spune Rovana Plumb'

Liderul Pro România Victor Ponta își începe dimineața în forță, cu un nou atac la PSD. Acesta reacționează vineri dimineață după victoria lui Timmermans, precizând ironic că „olandezii nu se uită la Antena 3 și nici nu dau doi bani pe ce spune Rovana Plumb”.

Alegerile Europarlamentare incep cu vesti foarte bune pentru social democratii pro europeni ( inclusiv pentru ProRomania) - si cu vesti proaste pentru iresponasbilii demagogi si ridicoli care s-au cocotat in fruntea PSD!

1. Social Democratii lui Frans Timmermans au castigat Alegerile din Olanda ( se pare ca olandezii nu se uita la Antena3 si nici nu dau doi bani pe ce spune Rovana Plumb)

https://www.stiripesurse.ro/rovana-plumb-anunta-dezastrul-p…

2. Noul cantec comunisto-fascist despre PSD si ce rau este “Timmerman” a ajuns in presa europeana - prin promovarea facuta de Codrin ( sluga lui Vadim- devenit recent slugablui Dragnea dar si Secretar General al PSD)

https://www.politico.eu/…/romanian-socialist-election-song…/

3. Europarlamentarii ProRomania pe care dvs ii veti alege duminica ( Corina Cretu, Mihai Tudose, Iurie Leanca) vor merge la Bruxelles in Grupul Social Democrat - in locul zanaticilor antieuropeni de pe lista lui Dragnea / in acest fel adevaratii social democrati din Romania vor fi reprezentati in continuare cu cinste la nivel european!”, scrie Ponta, pe Facebook.

Partidul Laburist din Olanda, formațiunea lui Frans Timmermans, candidatul social-democraților europeni (PES) la funcția de președinte al Comisiei Europene, a obținut primul loc în alegerile pentru Parlamentul European din Țările de Jos.