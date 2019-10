Victor Ponta ȚINE SECRETE discuțiile cu Iohannis privind noul guvern - Anunț de ULTIMA ORA pentru PNL

Liderul PRO România, Victor Ponta, refuză să spună public ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis privind constituirea unui guvern de tranziție.

"Cred că e normal ca domnul Iohannis să spună ce am vorbit. Ceea ce am spus public rămâne valabil. Am făcut un lucru bun că am demis Guvernul Dăncilă.

Acum înțeleg că liberalii vor să facă guvernul, noi fiind un parti de stânga, nu pe noi se bazează. Spuneți-le dumnevoastră că ei nu știu. Nu am pus niciun fel de condiți că nu mi-a cerut nimeni să votez guvernul. Dacă va fi un guvern foarte bun pentru România de ce să fie exclus să îl votăm. Am văzut un lider PNL aseară care spunea că guvernul trebuie să lucreze exclusiv în folosul lui Iohannis. Așa spunem și noi că vom vota un guvern care va lucra exclusiv în favoarea PRO România", a declarat Victor Ponta.