Victor Ponta l-a 'ințepat' pe Ludovic Orban cu un vers din Pink Floyd: Leave the kids alone! VIDEO

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat, luni, la Ora premierului, că premierul Ludovic Orban face aceleaşi greşeli care au fost realizate în timpul guvernării PDL și i-a transmis acestuia un mesaj inspirat dintr-o melodie rock a trupei Pink Floyd.

“E un lucru foarte bun să vorbim despre economie, nu despre buget. Din păcate, nu vorbim despre criza economică care în 2021 va fi mai dură ca cea din 2010. Culmea e că în 2010-2011 când domnul Orban era alături de mine în USL şi criticam măsurile Guvernului Băsescu acum face exact aceleaşi greşeli şi ducându-ne în aceeaşi criză”, a transmis liderul Pro România.

El i-a mai cerut premierului Ludovic Orban să lase copiii să meargă la şcoală, să nu îngroape HoReCa şi să îi lase în pace pe cei din industria agroalimentară.

“Am un mesaj de la copiii noştri care stau acasă, mi-au spus aminte să vă aduc aminte de Pink Floyd – Leave the kids alone. Ludovic, lasă copiii să meargă la şcoală. De ieri din piaţă mai am aceeaşi dedicaţie – Ludovic, leave the markets alone, lasă pieţele deschise. Am acelaşi mesaj de la cei din HORECA – nu îi îngropa, că nu ai cum să îi scoţi din groapă de la anul. Lasă-i în pace pe agricultori, pe cei din industria agroalimentară”, a mai afirmat Ponta.

El a precizat că deficitul bugetar pe primele nouă luni este de 12,5 miliarde de euro, mai mult decât cel generat de patru guverne.

“Deficitul bugetar pe primele 9 luni – 12,5 miliarde euro, mai mult decât guvernul Ponta, Cioloş, Grindeanu şi Tudose. Toate în 9 luni. Am subvenţionat economia altor ţări. Exact 12,5 miliarde”, a mai declarat Ponta.

”E nevoie pe 6 decembrie să schimbăm ce merge foarte prost. Vreau să vă spun să nu mai acuzaţi PSD pentru tot ce merge prost, nu de alta dar sunteţi în funcţie cu voturile PSD-ului. Nu cred că aţi uitat acest lucru. Lăsaţi copiii să meargă la şcoală, lăsaţi-ne să funcţionăm şi dacă nu puteţi să ne ajutaţi, încercaţi să ne încurcaţi cât mai puţin”, a completat Victor Ponta.