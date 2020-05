Victor Ponta lamurește ENIGMA și spune la ce se uitau miniștrii in celebra poza: 'Daca ii mai votați, inseamna ca va place sa fiți tratați așa'

Președintele Pro România, Victor Ponta, a izbucnit, pe Facebook, după ce STIRIPESURSE.RO a publicat fotografia cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri care beau și fumează în sediul Guvernului, într-un birou.

Ponta lămurește și cea mai frecventă întrebare din mediul online, după apariția pozei: unde se uitau miniștrii?

"Porunca 1 - Sa purtati masca in locuri inchise !

Porunca a 2 a - sa pastrati distanta sociala!

Porunca a 3 a - sa nu fumati in institutii publice!

Porunca a 4 a - sa nu spui ca nu ai bani de alocatii pentru copii in timp ce tu bei un whiskey care costa cat alocatia pe 6 luni

Porunca a 5 a - sa nu nu spui ca nu ai bani de pensii cand fumezi cigars care costa cat pensia pentru o luna

Porunca a 6 a - poti sa faci ce vrei tu la Guvern pentru ca acolo te-a pus Iohannis si nu poporul / deci batjocoreste-i cat vrei ca nu conteaza/ toate regulile sunt pentru “fraierii” de romani nu pentru Echipa PNL

Porunca a 7, 8, 9, 10 a - daca ii mai votati pe acesti oameni inseamna ca va place sa fiti tratati asa!!!

PS - am intrebat si eu fostii colaboratori de la Guvern ce faceau in acel birou si la ce se uitau ( cunosc biroul acela de la Etajul 1) - am aflat raspunsul : se uitau la televizor si ascultau pentru ca era Victor Ponta la RTV! Serios", a scris Ponta, pe Facebook.

