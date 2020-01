Victor Ponta lanseaza acuzații INCENDIARE: PNL, USR și PSD au pregatit o CACEALMA in Parlament

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că PNL, USR și PSD au pus în scenă o cacealma politică și arată că, de fapt, pensiile speciale nu vor fi desființate. Ponta explică faptul că de suferit vor avea tot cei cu pensii de serviciu, în timp ce oamenii care au pensii speciale uriașe vor rămâne cu banii.

”CACEALMA - piesa de teatru ieftin pusa in scena iar de PNL si USR ( acum si cu sprijinul PSD care a intrat in “hora populismului”) .

Nu se va modifica nicio pensie de serviciu ( “speciala”) - legea a fost facuta din ignoranta ( USR) si din smecherie ( PNL si PSD) in asa fel incat sa fie declarata neconstitutionala la CCR - sesizarea CCR este deja pregatita de catre CSM / singura solutie corecta, constitutionala si acceptata de toata lumea ca rezolvand problema in mod echitabil este IMPOZITAREA PENSIILOR MARI !

Chiar daca s-ar adopta legea :

1. Pensiile uriase de sute de milioane prezentate la televizor raman neatinse ( fiind ale unor magistrati militari si fost magistrati sefi de penitenciare ) / dar se desfiinteaza pensiile mici ( si meritate) ale aviatorilor, grefierilor si ambasadorilor

2. Din 160.000 de pensii de serviciu ( “speciale” cum le spune presa) doar 10.000 sunt afectate de legea propusa de USR / PNL si PSD ; se nasc noi situatii discrimanatorii si absurde ( judecatorii de penal si procurorii nu mai au pensie de serviciu dar politistii care lucreaza cu ei au / ambasadorii nu mai au pensie de serviciu dar subofiterii care lucreaza pe zona externa pentru ambasade au - si sunt multe exemple)

3. Se desfiinteaza pensiile aviatorilor si personalului navigant - care au peste tot in lume aceasta recompensa meritata pentru tipul de munca ( stres, consum fizic, program, responsabilitate, boli profesionale ) / va reprezenta o ultima lovitura la adresa Tarom si a scolii romanesti de aviatie

4. Din suma de 9 miliarde de RON platita de la Buget pentru pensiile de serviciu prin legea propusa azi la vot se economisesc aproximativ 500 milioane RON ( 6%) - impactul bugetar este nesemnificativ ( cresterea pensiilor in acest an inseamna un efort de circa 20 miliarde)

5. Nu se pot “taia” retroactiv pensiile ( pentru ca imediat vor apare procese si instantele vor da castig de cauza pensionarului , asa cum au facut si dupa taierile din 2010 ) / daca se aplica doar pentru viitor vom avea situatia unor magistrati, aviatori, ambasadori sau parlamentari care s-au pensionat in luna Ianuarie cu pensie de serviciu - iar cei care se pensioneaza in Februarie nu mai au !!!

6. In noua legislatie pensia Presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau a Procurorului General al Romaniei va fi la nivelul pensiei de subcomisar din cadrul MAI sau maior in MApN ( SRI, STS, Sie) ceea ce va fi considerat ca o discrepanta inacceptabila intre institutii

7. Desi toti reprezentantii PNL si PSD cu care am vorbit recunosc in privat ca legea propusa de USR este fundamental gresita merg sa o voteze pentru ca “asa da bine la popor” si altfel “ne omoara presa” / daca Guvernul doreste sa desfiinteze doar pensiile parlamentarilor o poate face imediat ( prin ordonanta de urgenta sau angajare a raspunderii ) fara sa aiba pericolul unei motiuni de cenzura sau al contestarii la CCR / in aceasta situatie insa va trebui explicat de ce reprezentantii partidelor in Parlamentul Europeana ( Ciolos, Basescu si toti ceilalti ) primesc pensie speciala iar cei din Parlamentul Romaniei nu primesc ( din nou avem “ unii mai egali decat altii” ).

Solutia corecta pentru proiectul de lege de azi este retrimiterea pentru maxim o saptamana inapoi la Comisiile de specialitate si revenirea la vot cu o forma care sa prevada impozitarea suplimentara a tuturor pensiilor mari ! Probabil insa ca solutia buna si corecta NU va fi acceptata - va avea prioritatea aceasta noua cacealma la adresa oamenilor !”, scrie Victor Ponta.