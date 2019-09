Victor Ponta lanseaza o noua torpila spre Dancila: Sper sa avem cat mai curand un nou Guvern

Liderul Pro România spune că premierul Viorica Dancila a dat dovadă de ignoranta totala in politica externa si ca ar zice orice trăznaie pentru o poză.

„Ignoranta totala in politica externa a Doamnei Viorica Vasilica Dancila si obiceiul de a spune orice traznaie ca sa obtina o poza ( vedeti ca nu am spus “prostie ” ci “ignoranta” ca sa nu ma inteleaga si sa nu se supere) au pus Romania in cea mai rea pozitie posibila in ceea ce priveste Criza Palestiniana / dupa ce aveam relatii excelente construite in zeci de ani acum sunt toti suparati pe noi : si Israelul cu aliatul sau SUA , si Palestina cu aliatii sai din UE si din restul lumii !

Doamna Viorica Vasilica nu mai deschide gura despre politica externa ( sa speram ca o tine - Doamne Ajuta) / noul Ministru de Externe trebuie sa raspunda zi de zi la intrebari legate de plecarea din partidul care a propus-o si nimeni nu stie cate zile va ramane in functie / Presedintele Iohannis a fost la Washington si a obtinut ca subiectul fierbinte al “Ambasadei Romaniei in Israel” sa nu existe deloc pe agenda / candidatii la Prezidentiale nu au abordat acest subiect!

Relatiile externe ale unei tari se construiesc in ani de zile si se distrug intr-un moment de iresponsabilitate al unui lider politic needucat! In politica externa SINGURUL criteriu corect este cel al interesului national al tarii ( afacerile private ale politicienilor sunt contrare acestui obiectiv) !

Sper sa avem cat mai curand in Romania un NOU GUVERN - mult mai performant in toate domeniile de politica interna dar si stabil si predictibil in ceea ce priveste relatiile externe!

ProRomania va milita si va sprijini un astfel de Guvern bun pentru romani!”, a scris Ponta pe Facebook.

