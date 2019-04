Victor Ponta lanseaza o profeție NEAGRA: 'Rog postacii lui Codrin sa faca o pauza - vorbim de lucruri serioase'

Liderul Pro România, Victor Ponta, analizează ciclurile din ultimii 10 ani și lansează o dezbatere asupra viitorului, după anul 2020. În opinia lui Ponta este posibil să revenim la o criză economică și socială, dar așteaptă și opiniile altor oameni. Ponta le-a transmis ”postacilor lui Codrin” să facă o pauză.

”1. 2009-2012 am avut Epoca Marii Crize economice si sociale

2. 2012-2015 Epoca iesirii din Crica, a revenirii economice si sociale, a proiectelor de dezvoltare , a stabilitatii si predictibilitatii fiscal - bugetare

3. 2015-2019 avem Epoca Dosarelor si a luptei pentru controlul celor care fac dosare - o lupta in care “s-au ars granele si s-au otravit fantanile” distrugandu-se tot ceea ce am construit in anii precedenti

4. Din 2020 ce credeti ca urmeaza? Ne intoarcem la 1? Sau altceva ? Astept opiniile dvs ! ( rog postacii lui codrin si ceilalti rezistenti sa faca o pauza - vorbim de lucruri serioase)!”, scrie Victor Ponta.