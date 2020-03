Victor Ponta lanseaza scenariul 'furtuna perfecta': urmeaza turbulențe GRAVE și o aterizare forțata!

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că pe scena politică din România se desfășoară scenariul ”furtuna perfectă”. Victor Ponta consideră că, în acest moment, România are atât probleme economice, dar și sociale extrem de grave, însă liberalii și Klaus Iohannis sunt ”încăpățânați egocentrici și propun un Guvern la mișto”. Ponta avertizează că vor urma turbulențe grave și o aterizare forțată.

“Furtuna perfecta” - si “tara condusa de incapatanati egocentrici ” !

Sa va fac un rezumat al problemelor grave din aceasta saptamana = epidemia de coronavirus se extinde la nivel mondial ( mai ales in Italia) + bursele din toata lumea se prabusesc la nivelul Crizei din 2008 + la granitele Bulgariei si Grecieu sunte zeci de mii de migranti care vor sa treaca in Europa ( in total in Turcia sunt peste 3 milioane) !

Ce face Romania in fata acestei “furtuni perfecte” ( o situatie in care mai multe cauze diferite dar concomitente duc la o criza inevitabila) - merge mai departe cu propuneri de GUVERN FAKE ( sau “la misto” sa inteleaga toata lumea) - si cu planuri fantasmagorice de alegeri anticipate pentru placerea PNL!