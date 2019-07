Victor Ponta, mesaj de ultima ora despre prezidențiabilul Pro Romania

Liderul Pro România, Victor Ponta, a demarat o consultare între fanii săi de pe Facebook cu privire la candidatul pe care partidul ar trebui sa-l sustina la prezidentiale. PSD ar vrea ca Pro Romania sa o sustina pe Viorica Dancila, in timp ce Ponta zice ca o decizie finala nu s-a luat in Pro Romania si ca Congresul partidului e abia in septembrie in contextul in care PSD asteapta un raspuns pana pe 3 august.

„Nu am luat inca decizia finala - Pro Romania va avea Congresul in prima saptamana din Septembrie! Insa opinia dvs conteaza - pe cine credeti ca ar trebui sa sustinem in Alegerile Prezidentiale?”, a scris Ponta pe Facebook.

Prezidentiabilul Pro Romania in acest moment este Corina Cretu, spun surse din partid.

